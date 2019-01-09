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    На севере Испании разбился небольшой самолёт

    Небольшой самолёт разбился на севере Испании, в автономном сообществе Страна басков

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Небольшой самолёт разбился на севере Испании, в автономном сообществе Страна басков.

    Как передаёт Report со ссылкой на агентство Europa Press, об этом сообщили источники в полиции Страны басков – Ertzaintza.

    Связь с самолётом, на борту которого находились два человека, была потеряна в 13:50 по местному времени.

    Полиция обнаружила разбившийся самолёт в районе горы Эрнио через несколько часов. Местонахождение экипажа неизвестно.

    Напомним, что в апреле 2018 года во время крушения небольшого самолёта в муниципалитете Таррагона погибли три человека.

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