На севере Испании обрушилось здание, есть погибший и пострадавшие

Здание обрушилось в городе Сантандер в испанском автономном сообществе Кантабрия на севере страны.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Europa Press.
"Один человек погиб при обрушении здания в Сантандере, десять получили травмы различной степени тяжести", - сообщается на сайте агентства.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу рано утром, местные жители слышали взрыв. На данный момент причины обрушения здания неизвестны.
Однако источники сообщили местному онлайн-изданию Diario Cantabria о том, что причиной послужил взрыв газового баллона.