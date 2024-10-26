На севере Испании обрушилось здание, есть погибший и пострадавшие

Здание обрушилось в городе Сантандер в испанском автономном сообществе Кантабрия на севере страны.

Здание обрушилось в городе Сантандер в испанском автономном сообществе Кантабрия на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Europa Press.

"Один человек погиб при обрушении здания в Сантандере, десять получили травмы различной степени тяжести", - сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу рано утром, местные жители слышали взрыв. На данный момент причины обрушения здания неизвестны.

Однако источники сообщили местному онлайн-изданию Diario Cantabria о том, что причиной послужил взрыв газового баллона.