На севере Ирака уничтожены 13 террористов PKK

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Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ ВВС Турции утром 28 мая нанесли удары по объектам террористов PKK в районе Авашин Басьян на севере Ирака.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Генштаб Турции.

Разрушено семь объектов PKK, ликвидированы 13 террористов, готовивших атаку на территорию Турции.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.