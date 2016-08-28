На севере Ирака уничтожено 700 боевиков ДАЕШ

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В ходе операции по освобождению города Эль-Кайяра иракской провинции Найнава убиты 700 боевиков ДАЕШ, террористической организации нанесен крупный материальный ущерб.

Как передает Report, об этом корреспонденту АА сообщил командующий операциями иракской армии в Мосуле полковник Амир аль-Джубури.

По его словам, данные подтвердила и ДАЕШ.

Аль-Джубури подчеркнул, что с освобождением Аль-Кайяры террористическая организация понесла крупные финансовые потери.

«Город, богатый НПЗ и нефтяными скважинами, является торговым центром для ДАЕШ»,- добавил он.

Численность населения Эль-Каяры, которое составляло 80 тыс. человек, значительно сократилось после захвата города со стороны ДАЕШ.