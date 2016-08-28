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    На севере Ирака уничтожено 700 боевиков ДАЕШ

    Oсвобождением Аль-Кайяры террористическая организация понесла крупные финансовые потери

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В ходе операции по освобождению города Эль-Кайяра иракской провинции Найнава убиты 700 боевиков ДАЕШ, террористической организации нанесен крупный материальный ущерб.

    Как передает Report, об этом корреспонденту АА сообщил командующий операциями иракской армии в Мосуле полковник Амир аль-Джубури.

    По его словам, данные подтвердила и ДАЕШ.

    Аль-Джубури подчеркнул, что с освобождением Аль-Кайяры террористическая организация понесла крупные финансовые потери.

    «Город, богатый НПЗ и нефтяными скважинами, является торговым центром для ДАЕШ»,- добавил он.

    Численность населения Эль-Каяры, которое составляло 80 тыс. человек, значительно сократилось после захвата города со стороны ДАЕШ.

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