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    На севере Ирака смертники совершили двойной теракт

    Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Тринадцать человек стали жертвами двойного теракта у въезда в город Тикрит на севере Ирака, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", два взрыва устроили смертники у основного въезда на севере города.

    Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.

    Тикрит находится в провинции Салах-эд-Дин, где военные ранее на этой неделе освободили город Шергат от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ).

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