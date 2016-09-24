На севере Ирака смертники совершили двойной теракт

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Тринадцать человек стали жертвами двойного теракта у въезда в город Тикрит на севере Ирака, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", два взрыва устроили смертники у основного въезда на севере города.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.

Тикрит находится в провинции Салах-эд-Дин, где военные ранее на этой неделе освободили город Шергат от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ).