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В Ираке при взрыве погиб турецкий военный

В Ираке при взрыве погиб турецкий военный Турецкий военнослужащий погиб в результате взрыва на севере Ирака.
Другие страны
26 августа 2023 г. 09:28
В Ираке при взрыве погиб турецкий военный

Турецкий военнослужащий погиб в результате взрыва на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило журналистам Министерство национальной обороны республики.

"Рядовой Эркан Сельчук, получивший тяжелые ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного членами сепаратистской террористической организации в зоне проведения операции "Коготь - замок" 25 августа 2023 года, был доставлен в госпиталь. Рядового Эркана Сельчука не удалось спасти, несмотря на все принятые меры, он погиб", - говорится в сообщении.

Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь - замок" на севере Ирака в апреле 2022 года. В качестве ее цели декларируется очистка региона от сторонников террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Эту организацию Анкара считает одной из основных угроз национальной безопасности. Конфликт с РПК продолжается с 1984 года.

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