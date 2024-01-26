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На севере Ирака на газовом месторождении после бомбардировки начался пожар

На севере Ирака на газовом месторождении после бомбардировки начался пожар Сильный пожар произошел на газовом месторождении, расположенном в районе Чамчамаль провинции Сулеймания в Иракском Курдистане (север Ирака) после атаки, совершенной неизвестными группировками.
Другие страны
26 января 2024 г. 01:28
На севере Ирака на газовом месторождении после бомбардировки начался пожар

Сильный пожар произошел на газовом месторождении, расположенном в районе Чамчамаль провинции Сулеймания в Иракском Курдистане (север Ирака) после атаки, совершенной неизвестными группировками.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник.

По его сведениям, месторождение Хормор подверглось бомбардировке, в результате которой произошло возгорание. На место выехали пожарные и спасательные службы, на самом месторождении звучат сирены пожарной тревоги. Масштабы предполагаемого ущерба пока не известны.

Телеканал Al Arabiya утверждает, что по Хормору ударил беспилотник.

В четверг вечером базы международной коалиции на севере и на западе Ирака подверглись ударам начиненных взрывчаткой БПЛА. Беспилотник над базой Харир, расположенной рядом с международным аэропортом Эрбиль, удалось сбить.

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Версия на азербайджанском языке İraqın qaz yatağında bombardmandan sonra yanğın başlayıb

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