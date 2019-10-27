На севере Ирака ликвидированы четверо террористов РКК

В ходе операции Pençe-3 в районе Хафтанин на севере Ирака нейтрализованы четверо боевиков террористической организации РКК.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Силы специального назначения обнаружили в районе группу членов сепаратисткой террористической организации, которые готовились отправиться на зимнюю базу. На требования сдаться и сложить оружие боевики ответили огнем. Четверо террористов в итоге были ликвидированы", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что операция Pençe-3 успешно продолжается в соответствии с намеченным планом. "Осуществляются меры по выявлению и уничтожению оружия, боеприпасов, убежищ и схронов террористов РКК", - отмечается в коммюнике.

Как сообщается, в операции задействованы ударные вертолеты.

В Миннацобороны Турции подчеркнули, что операции в регионе будут продолжены до полного уничтожения террористов.

Операция Pençe-1 началась 27 мая в иракском районе Хакурк под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

В июле рамки операции были расширены до этапа Pençe-2.