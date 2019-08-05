На севере Ирака ликвидировали группу террористов

Бойцы антитеррористического подразделения Ирака в ходе спецоперации десантировались на западе Хувейджи в провинции Киркук и ликвидировали группу террористов.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении службы безопасности Ирака.

Операция под названием "Новый рассвет" привела к ликвидации группы террористов, а также были обнаружены схроны со взрывными устройствами и поясами смертников.

Согласно информации, авиация уничтожила укрытия и тоннели вместе с террористами, которые в них находились.

Операция иракских силовиков является одной из серии мероприятий по ликвидации оставшихся отрядов террористической группировки "Исламское государство" на территории страны.