На севере Ирака четыре человека погибли и 10 ранены в двух терактах

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Два теракта в иракской провинции Салах-эд-Дин унесли жизни четверых человек, десять ранены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-служба органов безопасности страны.

"Два теракта произошли утром в воскресенье в провинции Салах-эд-Дин с использованием взрывных устройств на перекрестке в городе Шергат и в деревне аль-Масихли. Погибли четверо, ранены 10 человек, в том числе сотрудники органов безопасности", - сообщается в заявлении.