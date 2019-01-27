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    На севере Ирака четыре человека погибли и 10 ранены в двух терактах

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Два теракта в иракской провинции Салах-эд-Дин унесли жизни четверых человек, десять ранены.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-служба органов безопасности страны.

    "Два теракта произошли утром в воскресенье в провинции Салах-эд-Дин с использованием взрывных устройств на перекрестке в городе Шергат и в деревне аль-Масихли. Погибли четверо, ранены 10 человек, в том числе сотрудники органов безопасности", - сообщается в заявлении.

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