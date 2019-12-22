​На севере Ирака четверо полицейских погибли при нападении боевиков ИГ

Четверо полицейских погибли, еще один пострадал в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"(ИГ) в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-службы иракских сил безопасности.

"Члены террористических банд ИГ напали на пункт полиции по защите нефти в городе Байджи у прибрежной полосы. Полицейские ответили на это нападение и ликвидировали террориста, на котором был пояс смертника. Инцидент привел к гибели четырех полицейских. Силы безопасности прочесали район, во время этого взорвалась бомба, был ранен один офицер».