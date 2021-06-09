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На севере Индии семнадцать человек погибли в ДТП

На севере Индии семнадцать человек погибли в ДТП По меньшей мере 17 человек погибли и пять получили ранения в результате столкновения автобуса и автопогрузчика в индийском северном штате Уттар-Прадеш, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
9 июня 2021 г. 09:54
На севере Индии семнадцать человек погибли в ДТП

По меньшей мере 17 человек погибли и пять получили ранения в результате столкновения автобуса и автопогрузчика в индийском северном штате Уттар-Прадеш, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным местной полиции, во вторник вечером в районе населенного пункта Кисан Нагар скоростной автобус врезался в автопогрузчик. От удара автопогрузчик и автобус перевернулись. Семнадцать пассажиров автобуса скончались на месте.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей в этом ДТП и дал распоряжение предоставить материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в инциденте.

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