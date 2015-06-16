На севере Индии разбился истребитель ВВС

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Истребитель Jaguar военно-воздушных сил Индии разбился в штате Уттар-Прадеш на севере страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Крушение произошло примерно в 18 км от города Аллахабад. Пилоту удалось катапультироваться, он не пострадал. Министерство обороны объявило о проведении расследования инцидента.

Истребители Jaguar в конце 1970-х годов поставлялись в Индию из Франции, а с начала 1980-х годов производились здесь по лицензии. В общей сложности для индийских ВВС было изготовлено более 150 таких самолетов.

Как сообщил ранее на слушаниях в парламенте министр обороны Индии Манохар Паррикар, за четыре года (с 2011 года до февраля 2015 года) в Индии разбились 28 истребителей и 14 вертолетов ВВС.

Глава оборонного ведомства оценил ущерб от крушений в 11,2 млрд рупий ($200 млн). По его словам, в результате крушений погибли 42 человека.