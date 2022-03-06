О нас
Аудио новости

На севере Индии произошел теракт, десятки раненых

На севере Индии произошел теракт, десятки раненых По крайней мере один человек был убит и еще не менее 20 человек получили ранения в воскресенье во время нападения террористов в столице северной союзной территории Джамму и Кашмир городе Сринагар.
Другие страны
6 марта 2022 г. 18:11
На севере Индии произошел теракт, десятки раненых

По крайней мере один человек был убит и еще не менее 20 человек получили ранения во время нападения террористов в столице северной союзной территории Джамму и Кашмир городе Сринагар.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

По этой информации, неизвестные террористы бросили гранату в сторону группы полицейских и военных на оживленном рынке. Пострадавшие были доставлены в больницу.

"71-летний мужчина убит, и состояние еще одной молодой женщины критическое", - цитирует телеканал офицера полиции Ракеша Балвала. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоHindistanda terror aktı törədilib, ölən və xəsarət alanlar var

Экслюзивные новости

Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi