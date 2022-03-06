На севере Индии произошел теракт, десятки раненых

По крайней мере один человек был убит и еще не менее 20 человек получили ранения в воскресенье во время нападения террористов в столице северной союзной территории Джамму и Кашмир городе Сринагар.

По крайней мере один человек был убит и еще не менее 20 человек получили ранения во время нападения террористов в столице северной союзной территории Джамму и Кашмир городе Сринагар.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV .

По этой информации, неизвестные террористы бросили гранату в сторону группы полицейских и военных на оживленном рынке. Пострадавшие были доставлены в больницу.

"71-летний мужчина убит, и состояние еще одной молодой женщины критическое", - цитирует телеканал офицера полиции Ракеша Балвала. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.