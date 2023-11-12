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В Индии под завалами обрушившегося тоннеля оказались не менее 36 рабочих

В Индии под завалами обрушившегося тоннеля оказались не менее 36 рабочих Не менее 36 рабочих оказались под завалами обрушившегося транспортного тоннеля, строительство которого велось в северном штате Уттаракханд.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 12:57
В Индии под завалами обрушившегося тоннеля оказались не менее 36 рабочих

Не менее 36 рабочих оказались под завалами обрушившегося транспортного тоннеля, строительство которого велось в северном штате Уттаракханд, Индия.

Как передает Report, об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал India Today.

"36 человек оказались заблокированы в тоннеле, предпринимаются усилия по их спасению. На месте происшествия находятся полицейские и команда Национальных сил реагирования на стихийные бедствия", - цитирует телеканал главу районного полицейского участка Арпана Ядуванша. По его словам, тоннель прокладывали в горах, и он рухнул, когда рабочие продвинулись на 200 м после начала строительства.

Отмечается, что все, кто находился в тоннеле в момент обрушения, живы. На их вызволение из-под завалов может потребоваться два-три дня, уточнил Ядуванш.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanın şimalında tunel çöküb, azı 36 işçi dağıntılar altında qalıb

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