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На севере Индии почти 100 человек погибли из-за сильной жары

На севере Индии почти 100 человек погибли из-за сильной жары Не менее 98 человек погибли из-за жары за последние три дня в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар.
Другие страны
18 июня 2023 г. 09:57
На севере Индии почти 100 человек погибли из-за сильной жары

Не менее 98 человек погибли из-за жары за последние три дня в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал India Today.

По данным телеканала, в округе Баллия штата Уттар-Прадеш 15-17 июня 400 человек были госпитализированы с жалобами на самочувствие, из них 54 позже умерли. В эти дни в округе установилась жаркая погода. Так, в пятницу столбик термометра поднимался до отметки 42,2 градусов Цельсия.

По словам начальника службы здравоохранения округа Джаянта Кумара, большинство пациентов были старше 60 лет. "Все они страдали различными недугами, и их состояние ухудшилось из-за экстремальной жары", - пояснил он.

Аналогичная ситуация наблюдалась в последние сутки в соседнем штате Бихар. Там погибли 44 человека, большинство из них (35 человек) - в округе Патна, где в субботу температура достигала 44 градусов, а в одноименном городе - 44,7 градусов. В округе из-за жары закрыли школы до 24 июня.

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