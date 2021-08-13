На севере Индии один человек погиб и семь ранены в результате теракта

На севере Индии один человек погиб и семь ранены в результате теракта

По меньшей мере один человек погиб, еще семь получили ранения в результате нападения террористов в городе Раджури (союзная территория Джамму и Кашмир) на дом лидера местной организации правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП).

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