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На севере Индии один человек погиб и семь ранены в результате теракта

На севере Индии один человек погиб и семь ранены в результате теракта По меньшей мере один человек погиб, еще семь получили ранения в результате нападения террористов в городе Раджури (союзная территория Джамму и Кашмир) на дом лидера местной организации правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП).
Другие страны
13 августа 2021 г. 17:10
На севере Индии один человек погиб и семь ранены в результате теракта

По меньшей мере один человек погиб, еще семь получили ранения в результате нападения террористов в городе Раджури (союзная территория Джамму и Кашмир) на дом лидера местной организации правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП).

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Боевики пропакистанских группировок бросили гранату в дом главы городской ячейки БДП Джасбира Сингха. От взрыва погиб четырехлетний ребенок и пострадали еще шесть членов семьи политика, а также он сам. Раненые были доставлены в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

На месте инцидента силы безопасности проводят антитеррористическую операцию.

Индия и Пакистан оспаривают территорию Кашмира с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, добивающиеся ее отделения от Индии.

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