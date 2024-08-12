На севере Индии из-за проливных дождей погибли более 30 человек

Жертвами последствий проливных дождей на севере Индии стали более 30 человек.
Как передает Report, об этом сообщает издание
По данным газеты, за минувшие выходные интенсивные осадки наблюдались в северных штатах Раджастхан, Химачал-Прадеш, Уттар-Прадеш и Пенджаб. Помимо погибших, по меньшей мере восемь человек пропали без вести в четырех штатах.
В Педжабе (Штат Индии) автомобиль, в котором ехали на свадьбу 12 членов большой семьи, смыло в реку, девять пассажиров погибли. Южнее, в Бхаратпуре семеро молодых людей, позировавших для фотографий в социальных сетях около реки Банганга, упали в воду и погибли после того, как под ними обвалилась земля. Трое молодых людей утонули в дождевом пруду в Джхунджхуну, застряв в иле.
В районе Караули, где в воскресенье произошло наводнение с рекордным количеством осадков на уровне 380 мм, мужчина и его 10-летний сын погибли, когда часть соседнего строения рухнула на их дом.
Проливные дожди в последние недели вызывают массовые подтопления, оползни и разрушения зданий, дорог и мостов в разных регионах Индии.