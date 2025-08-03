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На севере Индии из-за падения автомобиля в реку погибли 11 человек

На севере Индии из-за падения автомобиля в реку погибли 11 человек Внедорожник упал в реку в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате ДТП погибли 11 человек.
Другие страны
3 августа 2025 г. 13:07
На севере Индии из-за падения автомобиля в реку погибли 11 человек

Внедорожник упал в реку в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате ДТП погибли 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщила местная полиция.

"Во внедорожнике находились 15 человек, включая водителя", - отметили в правоохранительных органах. После падения в реку местные жители и спасатели извлекли из затонувшего автомобиля тела 11 погибших, включая детей.

Четыре других пассажира были спасены, в критическом состоянии они доставлены в ближайшую больницу, сообщила полиция.

Начато расследование инцидента. Причины случившегося выясняются.

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