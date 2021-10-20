На севере Индии из-за наводнения и оползней погибли почти 50 человек

По меньшей мере 46 человек погибли на севере Индии в штате Уттаракханд из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями

По меньшей мере 46 человек погибли на севере Индии в штате Уттаракханд из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило правительство штата.

"Число жертв в Уттаракханде в результате инцидентов, связанных с дождем, достигло 46, без вести пропали 11 человек, 12 получили ранения", - сообщил секретарь департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий С.А. Муругесан.

Ранее глава штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что власти штата выплатят семьям погибших компенсация в размере 400 тысяч рупий (5,3 тысячи долларов США), тем, кто потерял свои дома, будет выдано 190 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов США).

Обрушившиеся на штат сильные дожди привели к оползням и наводнениям, прервав сообщение с рядом населенных пунктов.