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На севере Индии из-за мощных ливней погибли не менее 28 человек

На севере Индии из-за мощных ливней погибли не менее 28 человек Не менее 28 человек погибли в Северной Индии начиная с вечера пятницы из-за последствий мощных муссонных дождей, обрушившихся на эти территории.
Другие страны
10 июля 2023 г. 08:54
На севере Индии из-за мощных ливней погибли не менее 28 человек

Не менее 28 человек погибли в Северной Индии начиная с вечера пятницы из-за последствий мощных муссонных дождей, обрушившихся на эти территории.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of India, ливни вызвали затопления, оползни, обрушения зданий в национальном столичном округе Дели (в него входит Нью-Дели), а также в штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзной территории Джамму и Кашмир.

В предгорных районах из берегов вышли реки Рави, Беас, Сатледж и Ченаб. Серьезная ситуация сложилась в штате Химачал-Прадеш, где вызванные дождями оползни и затопления фактически парализовали нормальную жизнь в нескольких округах. Потоками воды и грязи были смыты дома, торговые лавки, легковые и грузовые автомобили. Оползни и наводнения также были зарегистрированы в соседнем Уттаракханде, где уровень воды в реках превысил опасную отметку.

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