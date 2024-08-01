На севере Индии из-за ливней погибли более 30 человек

Свыше 30 человек погибли на севере Индии в результате продолжающихся в этом регионе сильных ливней.

Свыше 30 человек погибли на севере Индии в результате продолжающихся в этом регионе сильных ливней.

Как передает Report , об этом сообщила газета Hindustan Times.

Отмечается, что жертвами удара стихии стали жители штатов Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Харьяна, а также национального столичного региона Дели.

"Ливни нанесли значительный ущерб населенным пунктам, где разрушены дома, затоплены дороги. Десятки людей числятся пропавшими без вести", - говорится в публикации.

Метеорологический департамент Индии прогнозирует, что дожди на севере страны продлятся до 7 августа. В некоторых штатах из-за непогоды объявлен красный уровень опасности, предупреждающий жителей без необходимости не покидать дом, а при выходе на улицу принимать меры предосторожности.