На севере Германии произошло крупнейшее за 10 лет наводнение

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Ливни и ветер спровоцировали на побережье Балтийского моря в Германии крупнейшее наводнение с 2006 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в результате улицы городов затопило, некоторые машины оказались в воде. Серьезно повреждены многие закусочные и прилавки уличных торговцев, однако среди людей жертв и пострадавших пока нет.

От наводнения пострадали города и населенные пункты - от Киля до курортного острова Узедом у границы с Польшей. Сильнее всего затопило города Росток и Штральзунд, в портовом городе Висмар зафиксирован уровень воды на 1,83 метра выше нормального.

Наводнения происходят в Германии регулярно, но обычно они приходятся на весну, а коммунальные службы успевают подготовиться к ним и быстро справиться с последствиями.