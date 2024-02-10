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На севере Германии около 120 активистов заблокировали типографию Bild

На севере Германии около 120 активистов заблокировали типографию Bild Порядка 120 демонстрантов на 40 машинах в ночь на субботу заблокировали типографию в городе Аренсбург под Гамбургом, где, среди прочего, печатаются газеты Bild и Welt am Sonntag. Манифестанты выступали против политики правительства ФРГ в отношении сельско
Другие страны
10 февраля 2024 г. 21:32
На севере Германии около 120 активистов заблокировали типографию Bild

Порядка 120 демонстрантов на 40 машинах в ночь на субботу заблокировали типографию в городе Аренсбург под Гамбургом, где, среди прочего, печатаются газеты Bild и Welt am Sonntag. Манифестанты выступали против политики правительства ФРГ в отношении сельского хозяйства и освещения этой темы в СМИ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В результате произошедшего распространение газет значительно замедлилось. "Доступ к свободной и независимой прессе - ценное благо демократии. Мы призываем власти использовать все возможности верховенства закона и послать четкий сигнал: такое вмешательство в основные демократические права со стороны меньшинства недопустимо", - заявил представитель германского медиаконцерна Axel Springer (куда входит Bild).

Уже несколько недель фермеры по всей Германии протестуют против планов федерального правительства по экономии, особенно против запланированного сокращения использования дизельного топлива в сельском хозяйстве. 5 февраля фермеры и представители среднего бизнеса в знак несогласия с отменой льгот провели очередную акцию протеста перед зданием телерадиокомпании NDR в Ганновере.

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