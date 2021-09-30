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На севере Германии из-за торнадо пострадали шесть человек

На севере Германии из-за торнадо пострадали шесть человек Не менее шести человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на причал в городе Киль, столице федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.
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30 сентября 2021 г. 04:54
На севере Германии из-за торнадо пострадали шесть человек

Не менее шести человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на причал в городе Киль, столице федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телерадиокомпания NDR.

По ее данным, в этот момент несколько человек находились в местном яхт-клубе, порывами ветра их снесло в воду. Всех удалось спасти, при этом три человека получили легкие травмы, еще трое тяжело пострадали, сообщает NDR со ссылкой на пожарные службы. Помимо этого сообщается, что торнадо частично накрыл крышу одного из домов в городе.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada tornado nəticəsində altı nəfər xəsarət alıb

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