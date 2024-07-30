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На севере ФРГ обрушилась крыша магазина, пострадали свыше десятка человек

На севере ФРГ обрушилась крыша магазина, пострадали свыше десятка человек На севере Германии в городе Ратцебург (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) в результате обрушения крыши сетевого супермаркета Netto пострадали 12 человек.
Другие страны
30 июля 2024 г. 22:40
На севере ФРГ обрушилась крыша магазина, пострадали свыше десятка человек

На севере Германии в городе Ратцебург (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) в результате обрушения крыши супермаркета пострадали 12 человек.

Как передает Report, об этом пишет газета Lübecker Nachrichten.

Согласно информации, сообщение об инциденте поступило в диспетчерский центр около 17:06 по местному (19:06 по бакинскому) времени.

Отмечается, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции и пожарных служб.

"Помощь оказывается 12 пострадавшим, которые находились в здании в момент происшествия. Они отделались легкими травмами. Это не только сотрудники, но и клиенты супермаркета. Они услышали треск и покинули здание", - говорится в сообщении.

Точное количество людей, находившихся в здании на момент инцидента неизвестно. В настоящее время пожарные находятся на месте случившегося в поисках пострадавших, уточняет издание.

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