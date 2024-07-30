На севере ФРГ обрушилась крыша магазина, пострадали свыше десятка человек

На севере Германии в городе Ратцебург (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) в результате обрушения крыши супермаркета пострадали 12 человек.
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Согласно информации, сообщение об инциденте поступило в диспетчерский центр около 17:06 по местному (19:06 по бакинскому) времени.
Отмечается, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции и пожарных служб.
"Помощь оказывается 12 пострадавшим, которые находились в здании в момент происшествия. Они отделались легкими травмами. Это не только сотрудники, но и клиенты супермаркета. Они услышали треск и покинули здание", - говорится в сообщении.
Точное количество людей, находившихся в здании на момент инцидента неизвестно. В настоящее время пожарные находятся на месте случившегося в поисках пострадавших, уточняет издание.