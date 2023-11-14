О нас

На севере Франции введен уровень оранжевой тревоги из-за дождей и возможного паводка

На севере Франции введен уровень оранжевой тревоги из-за дождей и возможного паводка На севере Франции службы спасения продолжают ликвидацию последствий мощных наводнений, начавшихся на прошлой неделе в департаменте Па-де-Кале.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 13:52
На севере Франции введен уровень оранжевой тревоги из-за дождей и возможного паводка

На севере Франции службы спасения продолжают ликвидацию последствий мощных наводнений, начавшихся на прошлой неделе в департаменте Па-де-Кале.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает BFMTV.

В регионе до вечера 14 ноября введен уровень оранжевой тревоги из-за дождей и возможного паводка. В 279 коммунах департамента закрыли школы и детские сады.

Улицы во многих городах затоплены, как и подвалы домов, реки вышли из берегов. По прогнозу, ливни прекратятся только в среду, а за вторник в некоторых районах может выпасть до 40 мм осадков.

Позднее 14 ноября Па-де-Кале должен посетить президент Эмманюэль Макрон. Также для оценки нанесенного ущерба в департамент приедут министры сельского хозяйства, экоперехода и по делам малого и среднего бизнеса.

Во французской национальной метеорологической службе Meteo-France сообщили, что осадки в течение последних четырех недель стали рекордными для Франции. С 18 октября в стране до 12 ноября выпало 215,4 мм осадков. Предыдущим рекордом считался показатель в 196,9 мм осадков, зарегистрированный с 21 сентября по 16 октября в 1993 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
Фото​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
11 ноября 2023 г. 13:33
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
11 ноября 2023 г. 11:54
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi