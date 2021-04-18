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На севере Франции разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

На севере Франции разбился легкомоторный самолет, есть погибшие По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в департаменте Сена и Марна к северу от Парижа.
Другие страны
18 апреля 2021 г. 19:42
На севере Франции разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в департаменте Сена и Марна к северу от Парижа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье телеканал BFM.

По его данным, самолет модели Robin DR400 разбился в поле близ коммуны Сен-Патю в 20 км от аэропорта Руасси - Шарль де Голль.

По предварительным данным, это был учебный полет с инструктором. На месте работают пожарные и жандармерия, точные причины инцидента будут установлены в ходе расследования.

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Версия на азербайджанском языке Fransada təyyarə qəzası baş verib, ölənlər var

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