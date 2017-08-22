На севере Франции произошла массовая драка с участием 200 мигрантов

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Шестнадцать мигрантов получили травмы в результате беспорядков в городе Кале на севере Франции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Местная префектура сообщает, в ночь на вторник произошли столкновения в нескольких районах города между мигрантами из Афганистана и выходцами из Эритреи, в котором приняли участие до 200 человек, вооруженные железными прутьями и палками.

"В результате беспорядков шестнадцать человек получили травмы", - говорится в заявлении префектуры.

По предварительной информации, столкновения начались с потасовки между мигрантами во время раздачи еды. После этого беспорядки распространились на другие районы города.