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На севере Франции почти 1,5 тыс. потребителей остались без света из-за наводнений

На севере Франции почти 1,5 тыс. потребителей остались без света из-за наводнений Около 1,5 тыс. потребителей остались без электричества в департаменте Па-де-Кале на севере Франции из-за сильных наводнений.
Другие страны
3 января 2024 г. 17:29
На севере Франции почти 1,5 тыс. потребителей остались без света из-за наводнений

Около 1,5 тыс. потребителей остались без электричества в департаменте Па-де-Кале на севере Франции из-за сильных наводнений.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении местной префектуры.

"1 450 потребителей остались без электричества", - отмечается в тексте.

По данным ведомства, 2,1 тыс. жителей столкнулись с ограничениями на пользование водой из-за попадания сточных вод в водосборный бассейн. В связи с этим власти организовали раздачу бутилированной воды.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил в регион 120 спасателей для ликвидации последствий наводнений. Часть из них уже приступили к работе.

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