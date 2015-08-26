На севере Франции пьяный мужчина застрелил четверых человек, включая шестимесячного ребенка

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Во Франции начато расследование обстоятельств перестрелки, жертвами которой стали четыре человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, перестрелка произошла у города Руа на севере Франции.

На территорию стоянки цыганского табора проник вооруженный человек. Он застрелил шестимесячного ребенка, женщину и мужчину. Все погибшие – члены одной семьи. Несколько человек получили ранения, среди них трехлетний ребенок.

Злоумышленник также сделал несколько выстрелов по прибывшим на место происшествия жандармам. Один из них в последствие скончался от полученных ранений.

Нападавший задержан стражами порядка.

Местные СМИ сообщают, что злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы преступления неизвестны.