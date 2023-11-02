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На севере Франции один человек погиб из-за шторма "Киран"

На севере Франции один человек погиб из-за шторма "Киран" Минимум один человек погиб на севере Франции из-за шторма "Киран", который обрушился на северные и северо-западные регионы страны.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 11:36
На севере Франции один человек погиб из-за шторма Киран

Минимум один человек погиб на севере Франции из-за шторма "Киран", который обрушился на северные и северо-западные регионы страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в эфире радиостанции France Info отвечающий за транспорт министр-делегат Клеман Бон.

"Сегодня ночью один водитель погиб в департаменте Эна в результате падения дерева на его грузовик. Это говорит о том, что даже в департаментах, где не был объявлен [наивысший] красный уровень погодной опасности, следует проявлять максимальную бдительность, на дорогах может быть очень опасно", - сказал он.

Наивысший "красный" уровень погодной опасности был объявлен в среду в трех департаментах на западе Франции - Финистер, Кот-д-Армор и Манш - в связи с приближающимся штормом "Киран", еще в 30 департаментах объявили предпоследний "оранжевый" уровень тревоги.

Утром в четверг национальная метеорологическая служба Meteo France обновила свой прогноз, оставив "красный" уровень в департаментах Кот-д-Армор и Манш, а также "оранжевый" в 24 других северных департаментах. По состоянию на 06:00 по местному времени в западном регионе Бретань за ночь уже было побито несколько рекордов скорости ветра, наиболее сильные порывы зафиксированы в Плугонвелене (Финистер) - 53,6 м/с. По данным Meteo France, порывы ветра на западном побережье Франции могут достигать 40-47 м/с.

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