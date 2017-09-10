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    На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек

    Место происшествия оцеплено© Courtesy İmage

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей.

    Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

    Инцидент произошел на железнодорожной станции в департаменте Уаз. Погибшие – местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. По данным СМИ, четвертая жертва – друг семьи.

    По предварительным данным, нападавших было двое. Один покончил с собой после убийства, а другому удалось сбежать. Он объявлен в розыск.

    Место происшествия оцеплено. Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.

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