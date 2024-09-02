На севере Франции из-за пожара обрушилась колокольня церкви

Колокольня церкви Непорочного зачатия в коммуне Сен-Омер на севере Франции обрушилась в результате сильного пожара.

Колокольня церкви Непорочного зачатия в коммуне Сен-Омер на севере Франции обрушилась в результате сильного пожара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Voix du Nord.

Возгорание произошло в 04:00 по местному времени в ризнице. Огонь быстро распространился по зданию и дошел до крыши. Видеозапись с полностью охваченной огнем крышей распространяется в соцсетях. Примерно через час после начала пожара произошло обрушение колокольни. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в целях предосторожности были эвакуированы 57 жителей близлежащих домов.

Церковь Непорочного зачатия была построена в XIX веке в квартале О-Пуэн. Как отмечает газета, в здании была проведена масштабная реставрация с 2015 по 2018 год. Как отмечает телеканал BFMTV, в ходе работ были, в частности, удалены различные элементы из свинца и асбеста, благодаря чему дым от нынешнего пожара оказался менее токсичным, чем мог бы быть.