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На севере Франции 10 городов ввели комендантский час для борьбы с беспорядками

На севере Франции 10 городов ввели комендантский час для борьбы с беспорядками Власти 10 коммун на севере Франции ввели комендантский час для борьбы с беспорядками, охватившими страну после гибели 17-летнего водителя, который отказался подчиниться требованиям полиции.
Другие страны
2 июля 2023 г. 21:33
На севере Франции 10 городов ввели комендантский час для борьбы с беспорядками

Власти 10 коммун на севере Франции ввели комендантский час для борьбы с беспорядками, охватившими страну после гибели 17-летнего водителя, который отказался подчиниться требованиям полиции.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFM, речь идет, в частности, о таких городах, как Лилль, Денан, Круа и Рубе.

Так, время начала комендантского часа колеблется от "от 20:00 (22:00 - бакинское время) до 22:00 и в зависимости от коммуны может распространяться как на всех жителей, так и только на несовершеннолетних".

Также комендантский час вводился в некоторых пригородах Парижа и других регионов, в частности в коммуне Дарнеталь (Нормадия).

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Версия на азербайджанском языке Fransada 10 şəhərdə komendant saatı tətbiq edilib

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