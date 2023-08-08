На севере Европы из-за штормов закрыли паромные переправы

Сильный ветер и ливни 8 августа обрушились на Норвегию, Швецию, Финляндию. Штормовая погода привела к закрытию паромных переправ, затоплению улиц и дорог. Ветер сносил крыши домов, повалены деревья.

Сильный ветер и ливни 8 августа обрушились на Норвегию, Швецию, Финляндию. Штормовая погода привела к закрытию паромных переправ, затоплению улиц и дорог. Ветер сносил крыши домов, повалены деревья.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают европейские СМИ.

В Осло жителей призвали не выходить из дома без острой необходимости и работать из дома. В норвежском Управлении водными ресурсами и энергетикой предупредили о "чрезвычайно сильных дождях" на юге страны и необходимости "отказаться от необязательных поездок" из-за угрозы наводнений.

В Финляндии также поручили работодателям оценить необходимость поездок работников в офисы и по возможности разрешить им работать из дома.

В центральной части Швеции во вторник объявили повышенный - красный - уровень опасности из-за ливней, которые привели к поднятию уровня рек. Спасатели провели эвакуацию десятков жителей в нескольких пострадавших районах на юге Норвегии и в Швеции. Отмечается, что службы спасения задействовали для этих целей вертолеты.

На востоке Швеции из-за дождей подмыло железнодорожные пути и с рельсов сошел пассажирский поезд, в котором находилось 120 человек, пишет The Local. Три человека получили травмы. Движение по этому участку пути прервано, поскольку поезд невозможно поднять и убрать, пока не кончатся дожди.