На севере Доминиканы в ДТП погибли 13 человек

По меньшей мере 13 мигрантов из Гаити погибли после того, как перевозивший их автомобиль вылетел в понедельник утром с дороги в кювет на севере Доминиканской Республики.

По меньшей мере 13 мигрантов из Гаити погибли после того, как перевозивший их автомобиль вылетел с дороги в кювет на севере Доминиканской Республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает дорожная полиция страны.

"13 граждан Гаити погибли утром в понедельник, когда автомобиль, в котором они ехали, упал в оросительный канал в муниципалитете Эсперанса в провинции Вальверде", - говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что полиция не обнаружила документов погибших на месте происшествия. По предварительной версии, в автомобиле везли нелегальных мигрантов.