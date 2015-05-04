На севере Дамаска ликвидирована группа террористов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Группа террористов уничтожена в понедельник в квартале Рукн-эд-Дин на севере Дамаска. Как сообщает Report со ссылкой на информагентство САНА, сирийские силы безопасности в ходе проведенной операции не позволили боевикам проникнуть в столицу. Все члены диверсионной группы уничтожены, один из террористов подорвал себя. По предварительным данным, в результате теракта получили ранения шесть человек. В Рукн-эд-Дин направились пожарные машины и несколько карет скорой помощи.

Очевидцы сообщили, что после взрыва была слышна перестрелка поблизости от здания управления по снабжению и тыловому обеспечению армии. По сведениям телестанции Al Jazeera, получил ранение начальник этого управления, бригадный генерал Мухаммед Ид. Он доставлен в военный госпиталь "Тишрин".