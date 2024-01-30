О нас

На севере Чехии при пожаре в пивном ресторане пострадали 15 человек

На севере Чехии при пожаре в пивном ресторане пострадали 15 человек Пожар произошел в ночь на вторник в одном из пивных ресторанов города Либерец на севере Чехии.
Другие страны
30 января 2024 г. 11:08
На севере Чехии при пожаре в пивном ресторане пострадали 15 человек

Пожар произошел в ночь на вторник в одном из пивных ресторанов города Либерец на севере Чехии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция республики на своей странице в соцсети "Х".

"Пожар произошел в пивной у железнодорожного вокзала в центре города Либерец, - говорится в сообщении. - В больницы доставлены 15 человек".

Семеро из пострадавших, согласно новостному порталу idnes.cz, получили тяжелые ранения. Пожар стал следствием конфликта одного из посетителей с обслуживающим персоналом ресторана. Он бросил в официантов зажженный предмет. В это время там находилось около 45 посетителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
29 января 2024 г. 12:38
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
29 января 2024 г. 12:18
Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
26 января 2024 г. 10:28
Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан
Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан
25 января 2024 г. 13:34
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
25 января 2024 г. 11:55
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
25 января 2024 г. 10:24
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
24 января 2024 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi