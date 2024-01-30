На севере Чехии при пожаре в пивном ресторане пострадали 15 человек

Пожар произошел в ночь на вторник в одном из пивных ресторанов города Либерец на севере Чехии.

Пожар произошел в ночь на вторник в одном из пивных ресторанов города Либерец на севере Чехии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция республики на своей странице в соцсети "Х".

"Пожар произошел в пивной у железнодорожного вокзала в центре города Либерец, - говорится в сообщении. - В больницы доставлены 15 человек".

Семеро из пострадавших, согласно новостному порталу idnes.cz, получили тяжелые ранения. Пожар стал следствием конфликта одного из посетителей с обслуживающим персоналом ресторана. Он бросил в официантов зажженный предмет. В это время там находилось около 45 посетителей.