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В Чехии более двадцати человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком

В Чехии более двадцати человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком Столкновение пассажирского поезда с грузовиком произошло в среду у города Либерец на севере Чехии. Травмы получил 21 человек, в том числе двое детей.
Другие страны
21 июня 2023 г. 20:51
В Чехии более двадцати человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком

Столкновение пассажирского поезда с грузовиком произошло в среду у города Либерец на севере Чехии. Травмы получил 21 человек, в том числе двое детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель объединенной службы спасателей и пожарных Михаил Георгиев.

"У Либерца во второй половине дня в среду пассажирский поезд местного сообщения столкнулся с прицепом грузовика, который переезжал через железнодорожный переезд, где отсутствуют шлагбаумы. Травмы получил 21 человек, среди них двое детей", - сказал он.

В поезде находилось 65 пассажиров, среди которых были 19 учащихся четвертого класса одной из местных школ. Медики обследовали пострадавших и установили, что у девяти из них травмы средней степени тяжести, а у остальных - легкие травмы.

"У двоих детей травмы легкие, но, несмотря на это, они были доставлены для комплексного медицинского обследования в больницу", - сказал Георгиев. Причины ЧП расследует полиция. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, из-за необходимости проведения ремонтных работ будет восстановлено только через несколько дней.

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