​На севере Буркина-Фасо в результате перестрелки погибло 115 человек

По меньшей мере 35 мирных жителей, преимущественно женщины, погибли в ходе атаки террористов в провинции Сум на севере Буркина-Фасо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщается в официальном заявлении президента страны Рока Каборе.

"В результате этой варварской атаки погибли 35 мирных граждан, преимущественно женщины. Я приношу свои искрение соболезнования семьям погибших", - заявил президент.

Отражая нападение, военным удалось нейтрализовать 80 боевиков.

"В результате героических действий наших солдат удалось нейтрализовать 80 террористов и захватить важное военное оборудование и средства передвижения", - отмечается в заявлении лидера государства.

Во время отражения нападения также погибли 4 военнослужащих и 3 жандарма, еще около 20 представителей силовых служб были ранены, сообщается в пресс-релизе вооруженных сил Буркина-Фасо, опубликованном на портале Faso.