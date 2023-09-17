На севере Бразилии при крушении самолета погибли 14 человек

В авиакатастрофе, произошедшей в районе экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонка на севере Бразилии, погибли 14 человек.

В авиакатастрофе, произошедшей в районе экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонка на севере Бразилии, погибли 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

По его данным, на борту самолета Embraer Bandeirante находились 12 туристов и 2 члена экипажа. Трагедия произошла около 14:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени), когда самолет совершал посадку на аэродроме, расположенном в 400 км от административного центра штата города Манаус. В момент приземления в этом районе шел ливень.

Телеканал не уточняет, были ли иностранные граждане на борту Embraer.