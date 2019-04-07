​На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.

Инцидент произошел в субботу утром по местному времени недалеко от муниципалитета Можу на северо-востоке штата.

"На данный момент жертвы не были обнаружены", - заявил губернатор на заседании, видеозапись которого размещена на его странице в Facebook.

Он сообщил, что поисково-спасательные службы работают на месте с утра субботы. По его словам, власти проверят информацию о том, что в момент инцидента в реку рухнули два частных автомобиля.

Как сообщил губернатор на пресс-конференции, запись которой также размещена в Facebook, обрушение произошло после того, как в одну из опор, на которых держится 860-метровый мост, врезалось транспортное судно. В результате обрушился участок моста длиной 200 метров.

По его словам, полиция занимается расследованием инцидента. Принимаются меры для нормализации транспортного сообщения. В районе обрушения объявлен режим ЧС, сообщил Барбалью в Twitter.