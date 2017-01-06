В Бразилии найдены мертвыми 33 заключенных

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 33 заключенных найдены мертвыми в тюрьме на севере Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили власти штата Рорайма, на территории которого произошло ЧП.

"Министерство юстиции и гражданских вопросов региона сообщает, что в "Аграрном пенитенциарном учреждении Монте-Кристо" было зарегистрировано 33 смерти. Ситуация находится под контролем, а бойцы Батальона специальных операций присутствуют на территории данной тюрьмы", - говорится в распространенном заявлении.

О причинах произошедшего на текущий момент не сообщается.