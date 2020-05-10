​На севере Берлина произошел крупный пожар - ВИДЕО

Крупный пожар произошел на севере Берлина в районе Тегель. Огонь охватил складские помещения на улице Флорштрассе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в воскресенье сообщении пожарной службы Берлина.

На месте работают около 110 пожарных. Правоохранительные органы оцепили близлежащие улицы. Власти призвали жителей окрестных домов закрыть окна и двери. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает радиостанция RBB, в районе ЧП находятся предприятия производителя кондитерских изделий Storck и компании по производству подъемного оборудования Otis.