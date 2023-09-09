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На севере Балтики стартуют учения ВМС стран НАТО

На севере Балтики стартуют учения ВМС стран НАТО У берегов Латвии и Эстонии сегодня начнутся натовские военно-морские учения Northern Coasts 2023.
Другие страны
9 сентября 2023 г. 07:45
На севере Балтики стартуют учения ВМС стран НАТО

У берегов Латвии и Эстонии сегодня начнутся натовские военно-морские учения Northern Coasts 2023.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают ВМС Германии, под командованием которых маневры будут проходить до 23 сентября.

В учениях задействовано около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок, а также до 15 самолетов из 14 стран. В прибрежных районах Латвии и Эстонии будут проводиться учебные десантные операции и нанесение ударов кораблей по наземным целям, а также действия по обеспечению безопасности морских путей на Балтике.

Накануне в столицу Латвии Ригу прибыл десантно-вертолётный корабль-док LPD-19 Mesa Verde ("Меса Верде") ВМС США с отрядом из 800 американских морских пехотинцев.

В учениях будут задействованы силы ВМС Германии, США, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Канады и Швеции.

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