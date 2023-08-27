На севере Австралии разбился военный вертолет с морпехами США

Военный вертолет c американскими морскими пехотинцами на борту разбился на севере Австралии во время учений Predator's Run 2023, продолжаются поиски пропавших во время крушения военнослужащих.

Военный вертолет c американскими морскими пехотинцами на борту разбился на севере Австралии во время учений Predator's Run 2023, продолжаются поиски пропавших во время крушения военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве обороны страны.

В ведомстве отметили, что "во время учений Predator's Run 2023 произошел инцидент с военным вертолетом". "По предварительным данным, в ходе происшествия пострадали сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов. Австралийские военнослужащие к нему непричастны", - указали в Минобороны, отметив, что сейчас сотрудники министерства обороны и аварийных служб "сосредоточены на оперативном управлении инцидентом и обеспечении безопасности вовлеченных лиц".

Как сообщает телеканал Sky News Australia, вертолет, на борту которого, предположительно, находились около 20 морских пехотинцев США, потерпел крушение у берегов острова Мелвилл, расположенного на севере континента, в 60 км от побережья Дарвина.