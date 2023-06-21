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На севере Аргентины в результате столкновений пострадали почти 100 человек

На севере Аргентины в результате столкновений пострадали почти 100 человек Почти 100 человек, в том числе свыше 60 полицейских, получили ранения в результате столкновений в аргентинской провинции Жужуй на севере страны.
Другие страны
21 июня 2023 г. 08:02
На севере Аргентины в результате столкновений пострадали почти 100 человек

Почти 100 человек, в том числе свыше 60 полицейских, получили ранения в результате столкновений в аргентинской провинции Жужуй на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщило правительство региона.

"Министерство здравоохранения сообщило, что в результате событий, произошедших сегодня в городе Сан-Сальвадор-де-Жужуй, специалисты из нескольких больниц и службы экстренной помощи оказали помощь 96 людям, в том числе 66 сотрудникам полиции провинции", - говорится в распространенном заявлении. По данным властей, пострадавшие обращались к врачам с порезами, травмами глаз и переломами.

Столкновения начались после того, как группа протестующих ворвалась в здание законодательного собрания провинции, чтобы помешать церемонии принятия новой конституции региона. Противники поправок считают, что они ограничивают социальные права жителей и права коренного населения.

Газета La Nacion отмечает, что в ходе столкновений между полицией, применившей резиновые пули, и протестующими, бросавшими в стражей порядка камни, пострадали несколько журналистов. Из-за перекрытых дорог аэропорт административного центра региона был вынужден приостановить работу. За участие в беспорядках задержаны 58 человек.

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