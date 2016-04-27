На севере Алеппо уничтожены 11 террористов ИГ

Баку. 27 Апреля. REPORT.AZ/ Турецкая артиллерия уничтожила 11 террористов ИГ на севере сирийской провинции Алеппо.

Согласно сообщению Генштаба ВС Турции, на основе разведданных с беспилотников были выявлены две ракетно-пусковые установки террористов, готовые нанести удар по приграничному с Сирией городу Килис.

Как передает Report, в результате огня с гаубиц «Фыртына», ракетно-пусковые установки террористов были уничтожены. Разрушено трехэтажное здание, используемое террористами ИГ. Уничтожены 11 террористов.

Сообщается, что цели террористов были расположены в 12 км от границы с Турцией и в 26 км от города Килис.