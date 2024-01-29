На севере Африки в результате нападения убито более 50 человек, включая сотрудника ООН

По меньшей мере 52 человека погибли, еще 64 получили ранения в результате нападения вооруженной группы на севере Африки в спорном регионе Абьей, принадлежность которого оспаривают Судан и Южный Судан.
Как передает
По информации местного чиновника, среди погибших числится сотрудник миротворческой миссии ООН. Причина нападения пока не установлена. По предварительной информации, ей мог стать земельный конфликт.
С момента обретения в 2011 году независимости Южным Суданом в регионе Абьей, богатом нефтью, сохраняется напряженность. Абьей остается спорной территорией (площадью 10 460 кв. км), расположенной на границе Судана и Южного Судана. По решению Совбеза ООН там размещены Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее.