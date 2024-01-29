На севере Африки в результате нападения убито более 50 человек, включая сотрудника ООН

По меньшей мере 52 человека погибли, еще 64 получили ранения в результате нападения вооруженной группы на севере Африки в спорном регионе Абьей, принадлежность которого оспаривают Судан и Южный Судан.

По меньшей мере 52 человека погибли, еще 64 получили ранения в результате нападения вооруженной группы на севере Африки в спорном регионе Абьей, принадлежность которого оспаривают Судан и Южный Судан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По информации местного чиновника, среди погибших числится сотрудник миротворческой миссии ООН. Причина нападения пока не установлена. По предварительной информации, ей мог стать земельный конфликт.

С момента обретения в 2011 году независимости Южным Суданом в регионе Абьей, богатом нефтью, сохраняется напряженность. Абьей остается спорной территорией (площадью 10 460 кв. км), расположенной на границе Судана и Южного Судана. По решению Совбеза ООН там размещены Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее.